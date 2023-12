Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (18.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Börsenjahr 2023 sei lange Zeit nicht nach dem Geschmack der Aktionäre von Norwegian Air Shuttle (NAS) verlaufen. Denn obwohl sich der norwegische Billigflug-Anbieter operativ durchaus gut entwickelt habe, sei der Kurs der Anteilscheine im Sommer und bis in den Herbst hinein immer weiter gesunken. Doch zuletzt sei es zu einer kräftigen Erholung gekommen.So hätten die Norwegian-Anteile innerhalb von zwei Monaten knapp 50 Prozent zugelegt. Damit würden die Papiere auf Jahressicht mittlerweile wieder klar im Plus notieren. Für zusätzlichen Rückenwind hätten in der vergangenen Handelswoche starke Zahlen für den Monat November gesorgt. So sei bei Norwegian Air Shuttle die Auslastung im Vergleich zum November 2022 um weitere drei Prozent auf 82,3 Prozent gestiegen.Ende November hätten die Norweger indes solide Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt. So sei der Umsatz um 23 Prozent auf 8,78 Milliarden Norwegische Kronen (NOK; 752 Millionen Euro) geklettert. Das EBIT habe auf 2,2 Milliarden Euro fast verdoppelt werden können. Das Vorsteuerergebnis habe sich auf 2,05 Milliarden Kronen belaufen.NAS profitiere wie sämtliche Airlines natürlich davon, dass die Reiselust bei Millionen Europäern nach dem Ende der Corona-bedingten Einschränkungen wieder zugenommen habe. So sei die Passagierzahl im dritten Quartal von 6,1 auf 6,5 Millionen gestiegen.NAS habe einige wirklich harte Jahre hinter sich gehabt, in der sogar die Existenz der Airline auf dem Spiel gestanden habe. Doch mittlerweile verfüge das Unternehmen über eine solide Bilanz, eine sehr niedrige Kostenstruktur, eine junge Flugzeugflotte und schreibe schwarze Zahlen.Die im Branchenvergleich günstig bewertete Aktie bleibt attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zu Norwegian Air Shuttle. Der Stoppkurs sollte bei 0,72 Euro platziert werden. (Analyse vom 18.12.2023)