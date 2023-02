Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

Euronext Oslo-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA unter die Lupe.

Die Richtung stimme bei Norwegian Air Shuttle: So habe der norwegische Billigflieger die Passagierzahl im vierten Quartal deutlich von 3,1 auf 4,6 Millionen gesteigert. Die Auslastung habe sich dadurch von 77 auf 81 Prozent verbessert. An der Börse kämen die Zahlen gut an: Die Papiere würden sich aktuell um fünf Prozent verteuern.

Im für Reisegesellschaften traditionell schwierigen Schlussquartal habe der Konzern indes einen Nettoverlust von 119 Millionen Kronen (knapp zwölf Millionen Euro) verbucht. Für das laufende Jahr sei der NAS-Vorstand optimistisch gestimmt: Die Kapazität solle um 24 Prozent ausgeweitet werden. Gleichzeitig würden höhere Einnahmen pro Passagier erwartet und weiter sinkende Kosten.

Die operative Entwicklung bei Norwegian Air Shuttle stimme - und die charttechnische Entwicklung mittlerweile ebenfalls wieder.