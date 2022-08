Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Euronext Oslo-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NAS



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (25.08.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS).Der Billigflieger Norwegian Air Shuttle habe seine Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Und diese könnten sich absolut sehen lassen. So sei dem Unternehmen, das vor wenigen Jahren noch kurz vor der Pleite gestanden habe, in einem schwierigen Marktumfeld ein Nettogewinn in Höhe von 1,25 Milliarden Norwegischen Kronen (rund 130 Millionen Euro) geglückt.Im ersten Quartal sei noch ein Verlust von 1,0 Milliarden Kronen verbucht worden. Der Konzern profitiere derzeit davon, dass zum einen die Reiselust in Skandinavien weiter kontinuierlich steige. Zum anderen verfüge das Unternehmen über eine der jüngsten Flugzeugflotten, was zu vergleichsweise niedrigen Kerosinkosten führe. Auch die Personalkosten hätten im Zuge der tiefgreifenden Restrukturierungen nach der Beinahe-Pleite erheblich verringert werden können. Somit sei Norwegian Air Shuttle nun wesentlich besser aufgestellt als die meisten anderen europäischen Airlines.Das Management des Billigfliegers habe sich mit der Geschäftsentwicklung sehr zufrieden gezeigt. So habe Vorstandschef Geir Karlsen erklärt: "Dieses Quartal hat unsere Fähigkeit unter Beweis gestellt, Kapazitäten schnell hochzufahren und die starke Nachfrage nach Flugreisen effektiv zu bedienen. Die Ergebnisse wurden durch unsere engagierten Kollegen möglich gemacht, die unsere Kunden in den Mittelpunkt unserer Operationen stellen. Besonders freut mich, dass wir marktführend liefern in Zeiten mit Kapazitätsengpässen auf europäischen Flughäfen und eines Technikerstreiks in Norwegen.""Der Aktionär" bleibt für die Norwegian Air Shuttle-Aktie zuversichtlich bestimmt, rät weiterhin zum Kauf (Stopp: 0,78 Euro) und belässt den Wert in seinem Langfristigen Musterdepot, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 25.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link