Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (26.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) unter die Lupe.Obwohl die Passagierzahlen in den vergangenen Monaten bereits kräftig gestiegen seien und vermutlich auch in den kommenden Monaten deutlich über den stark von Corona geprägten Daten der beiden Vorjahre liegen dürften, sei die Stimmung für die Aktien aus dem Airline-Sektor alles andere als gut. Dabei gebe es durchaus Erfolgsstorys.Eine davon sei Norwegian Air Shuttle (NAS). Das norwegische Unternehmen, das nur knapp an der Pleite vorbeigerauscht sei, komme bei der Erholung sehr gut voran. Die Passagierdaten hätten sich zuletzt weiterhin sehen lassen können. Und die Prognosen der Analysten würden nach wie vor reichlich Grund zum Optimismus geben.Demnach dürfte NAS im laufenden Jahr einen kräftigen Umsatzanstieg von 5,1 auf 18,6 Milliarden Norwegische Kronen (umgerechnet 1,8 Milliarden Euro) verbuchen. Sei 2021 noch ein negatives EBITDA von 1,5 Milliarden Kronen erwirtschaftet worden, dürfte in diesem Jahr ein operativer Gewinn von 1,6 Milliarden Kronen erreicht werden und sogar ein Nettogewinn von immerhin knapp 800 Millionen Kronen.Die Aussichten für NAS seien gut. "Der Aktionär" bleibt daher für das Mitglied im Langfristigen Musterdepot weiterhin optimistisch gestimmt. Mutige können auf eine nachhaltige Erholung des mittlerweile wieder sehr gut aufgestellten Billigfliegers setzen, so Thorsten Küfner. Die Spekulation sollte mit einem Stopp bei 0,70 Euro abgesichert werden. (Analyse vom 26.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link