Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

1,5095 EUR +13,37% (16.02.2024, 10:43)



Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

16,995 NOK +13,45% (16.02.2024, 10:39)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Euronext Oslo-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NAS



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (16.02.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das lese sich gut: Der Billigflieger Norwegian Air Shuttle habe starke Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt und angekündigt, dass man für das laufende Jahr mit einem Rekordgewinn rechne. Der operative Gewinn im Schlussquartal habe mit 328 Millionen Norwegische Kronen (rund 29 Millionen Euro) deutlich die Analystenprognosen übertroffen.Diese hätten im Vorfeld lediglich mit einem Betriebsergebnis von 177 Millionen Kronen gerechnet. In der Regel sei das Schlussquartal keine sonderlich gute Zeit für Airlines, doch Norwegian Air Shuttle habe bereits im vergangenen Monat die Gewinnprognose für 2023 wegen der unerwartet starken Nachfrage gerade in den Monaten November und Dezember angehoben. Das Unternehmen habe erklärt, dass die Passagierzahl im vierten Quartal von 4,6 Millionen Passagieren im Vorjahreszeitraum auf 4,7 Millionen Passagiere habe erhöht werden können. Ein Grund dafür, dass Vorstandschef Geir Karlsen heute habe erklären können: "Ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass Norwegian für 2023 einen Rekordgewinn erzielt hat."Und auch für das laufende Jahr werde mit weiteren Steigerungen gerechnet. So wolle Norwegian Air Shuttle die Kapazität - gemessen an den verfügbaren Sitzkilometern (ASK) - 2024 zwölf Prozent steigern. Der operative Gewinn solle auf 2,5 und 3,2 Milliarden Kronen klettern, nachdem 2023 noch 2,2 Milliarden Kronen erwirtschaftet worden seien. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten für 2024 liege bei einem operativen Gewinn von 2,56 Milliarden Kronen. Das Unternehmen habe indes mitgeteilt: "Die aktuellen Buchungstrends sind ermutigend, und die Dauer der Buchungskurve hat sich im Vergleich zu den beiden Vorjahren verbessert, was zu einer verbesserten Sichtbarkeit führt."Wer die Papiere bereits im Depot hat, bleibt dabei und zieht den Stoppkurs nun auf 0,92 Euro nach, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link