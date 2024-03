Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

1,5235 EUR +0,76% (08.03.2024, 14:18)



Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

17,22 NOK +0,23% (08.03.2024, 14:10)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Euronext Oslo-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NAS



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (08.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ausgehend vom im Herbst markierten 2023er Tief bei umgerechnet etwa 0,66 Euro hätten die Anteilscheine des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle kräftig zulegen können. Mittlerweile belaufe sich der Kurszuwachs auf stattliche 130 Prozent. Dennoch sei die Aktie beim Blick auf die Bewertung immer noch ein Schnäppchen.Denn das KGV für das laufende Jahr belaufe sich bei Norwegian Air Shuttle aktuell lediglich auf 8. Zum Vergleich: Die KGVs der Billigflieger Ryanair, easyJet oder Wizz Air lägen bereits im zweistelligen Bereich. Auch gemessen an den für das kommende Jahr erwarteten Gewinnen sei die Aktie der Norweger günstiger bewertet als die Papiere der Konkurrenz.Und angesichts der Tatsache, dass der Konzern mittlerweile über eine solide Bilanz, eine sehr gute Kostenstruktur und eine junge Flugzeug-Flotte verfüge, sei dieser Abschlag im Vergleich zur Peer Group nicht gerechtfertigt. Die Chancen stünden also gut, dass es mit den Norwegian-Anteilen noch weiter nach oben gehe, nachdem es an den vergangenen Handelstagen eine aus charttechnischer Sicht durchaus gesunden Konsolidierung gekommen sei. Denn nachdem die Skandinavier Mitte Februar starke Zahlen für das vierte Quartal des abgelaufenen Jahres vorgelegt hätten, habe der Chart schon eine Fahnenstange ausgebildet, die nun korrigiert worden sei.Wer die Papiere bereits im Depot hat, bleibt dabei und zieht den Stoppkurs nun zur Gewinnsicherung auf 1,02 Euro nach, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link