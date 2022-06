Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

0,8084 EUR -2,46% (30.06.2022, 15:22)



Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

8,312 NOK -2,03% (30.06.2022, 15:11)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Euronext Oslo-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NAS



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (30.06.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) unter die Lupe.Ein weiterer sehr trüber Börsentag. An fast allen Märkten würden die Kurse purzeln und die Marktteilnehmer dabei auch kaum zwischen Firmen unterscheiden, die aktuell wirklich große Probleme hätten und Unternehmen, bei denen es operativ eigentlich relativ gut laufe. Dies habe sich nun der Finanzvorstand von Norwegian Air Shuttle zunutze gemacht.So habe sich Hans-Jørgen Wibstad 20.000 Aktien am norwegischen Billigflieger gesichert. Der Durchschnittspreis habe bei 8.2273 NOK (Norwegische Kronen, umgerechnet 0,80 Euro) pro Aktie gelegen. Dadurch sei sein Bestand nun auf 45.000 Anteile angewachsen. Der Finanzvorstand gehe offenbar davon aus, dass die zuletzt durchaus erfreuliche Entwicklung des operativen Geschäfts sich früher oder später auch wieder in deutlich höheren Kursen widerspiegeln werde.Im Zuge der anhaltenden Talfahrt an den Märkten sei auch die Norwegian Air Shuttle-Aktie unter den Stopp des "Aktionärs" bei 0,82 Euro gerutscht. Angesichts des angeschlagenen Charts und der aktuell ohnehin sehr schwierigen Börsenphase dränge sich ein Kauf derzeit nicht auf. Anleger sollten den spannenden Wert aber auf der Watchlist belassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2022)Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie: