Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (30.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) unter die Lupe.Es laufe gut im neuen Börsenjahr für die Norwegian Air Shuttle-Aktie. Der Kurs habe bereits kräftig zulegen können, was auch an den anhaltend guten Passagierzahlen des Unternehmens liegen dürfte. Und im heutigen Handel gebe es Rückenwind von Aussagen des Konkurrenten Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z).Denn diesem hätten die deutlich gestiegenen Ticketpreise im Weihnachtsquartal einen Gewinn beschert. Und dieser Trend, der natürlich auch Norwegian Air Shuttle voll in die Karten spiele, dürfte nach Einschätzung des Ryanair-Managements anhalten. "Wir werden im laufenden Geschäftsjahr einen Rekordgewinn erzielen und erwarten, dass wir auch im nächsten Jahr und darüber hinaus profitabel wachsen werden", habe Finanzvorstand Neil Sorahan gegenüber "Bloomberg" erklärt. Der Ryanair-Vorstand habe sich zuversichtlich gezeigt, dass sich der Anstieg der Ticketpreise auch noch rund um Ostern und im Sommer fortsetzen werde.Die Chancen stünden gut, dass Norwegian Air Shuttle im laufenden Jahr einen stattlichen Gewinn einfahren könne. Das wäre ein guter Abschluss für die langjährige Konsolidierung nach der Beinahe-Pleite vor wenigen Jahren. Inzwischen verfüge das Unternehmen über eine sehr gute Kostenstruktur, eine solide Bilanz und einer der jüngsten Flugzeugflotten der Branche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie: