Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

1,1075 EUR +4,98% (11.01.2024, 10:34)



Euronext Oslo-Aktienkurs Norwegian Air Shuttle-Aktie:

12,60 NOK +5,22% (11.01.2024, 10:22)



ISIN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NO0010196140



WKN Norwegian Air Shuttle-Aktie:

A0BLAH



Ticker-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NWC



Euronext Oslo-Symbol Norwegian Air Shuttle-Aktie:

NAS



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (11.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) unter die Lupe.Die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle sei in den letzten Monaten des alten Börsenjahres bereits kräftig geklettert. Und die Anteilscheine würden ihren starken Lauf auch im neuen Jahr nahtlos fortsetzen. So habe der Kurs 2024 bereits zweistellig zugelegt. Und die Chancen stünden gut, dass sich diese erfreuliche Entwicklung fortsetzen werde.Denn operativ laufe es weiterhin gut. So habe NAS nun die Passagierzahlen für Dezember 2023 vorgelegt, die sich durchaus sehen lassen könnten. So sei die Auslastung um sechs Prozentpunkte auf 83,6 Prozent gesteigert worden. Für Billigflieger sei es enorm wichtig, dass man über relativ hohe Auslastungen verfüge. Daher hätten die Norweger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum das Angebot von 2,120 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 2,013 Milliarden Sitzplatzkilometer um fünf Prozent verringert. Daher sei die Zahl der Fluggäste leicht um ein Prozent auf nun 1,308 Millionen gesunken.Insgesamt habe NAS im Berichtsjahr 2023 damit 20,624 Millionen Passagiere an Bord begrüßen können. Im Vergleich zum Jahr 2022 entspreche dies einem stattlichen Zuwachs von 16 Prozent. Und anders als in den Jahren vor Corona (als Wachstum um jeden Preis praktisch noch im Vordergrund gestanden habe, was zu tiefroten Zahlen und letztlich fast zum Ende der Airline geführt habe) wirtschafte NAS nun profitabel. So würden Analysten davon ausgehen, dass der Konzern nach einem Nettogewinn von knapp einer Milliarde Norwegische Kronen (umgerechnet 88 Millionen Euro) im Jahre 2022 im vergangenen Jahr einen Überschuss von 1,4 Milliarden Kronen eingefahren haben dürfte. Für das laufende Jahr würden die Experten mit einem Nettoergebnis von 1,6 Milliarden Kronen rechnen.Die im Branchenvergleich mit einem KGV von 8 günstig bewertete Aktie bleibt weiterhin ein spannender Comeback-Kandidat, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp könne vorerst noch bei 0,72 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link