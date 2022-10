Börsenplätze Norwegian Air Shuttle-Aktie:



0,8052 EUR +12,74% (26.10.2022, 15:05)



8,35 NOK +12,75% (26.10.2022, 14:58)



NO0010196140



A0BLAH



NWC



NAS



Kurzprofil Norwegian Air Shuttle:



Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) ist eine norwegische Billigfluggesellschaft mit Sitz in Fornebu, Bærum und Basis auf dem Flughafen Oslo-Gardermoen. (26.10.2022/ac/a/a)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Norwegian Air Shuttle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle ASA (ISIN: NO0010196140, WKN: A0BLAH, Ticker-Symbol: NWC, Euronext Oslo-Symbol: NAS) unter die Lupe.Zwölf Prozent Plus an einem Handelstag. Nachdem die Anteilseigner von Norwegian Air Shuttle (NAS) in den vergangenen Wochen und Monaten kaum einmal Grund zur Freude gehabt hätten und hätten zusehen müssen, wie die Aktie immer weiter gefallen sei, drehe sich das Sentiment heute. Der Grund sei eine Unternehmensmeldung.So habe der Billigflieger den Nettogewinn in Q3 von 169 Mio. auf 910 Mio. Kronen (umgerechnet 88 Mio. Euro) kräftig gesteigert. Der Umsatz sei auf 7,1 Mrd. Kronen gestiegen - der höchste Stand seit dem vierten Quartal 2019.Für NAS bleibe aber die Profitabilität weiterhin wichtiger als das pure Wachstum. Daher trage man laut CEO Geir Karlsen der "makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheit" Rechnung und verringere die Zahl der Flüge im Winter. Er habe erklärt: "Für die kommenden Wintermonate wird Norwegian die flexiblen Mietverträge nutzen, indem es die Kapazität um etwa 25 Prozent reduziert."DER AKTIONÄR belasse die Norwegian Air Shuttle-Aktie in seinem Langfristigen Musterdepot. Mutige können auf eine anhaltende Erholung setzen, die Position sollte dann mit einem Stopp bei 0,59 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 26.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link