Kurzprofil Northern Star Resources Ltd.:



Northern Star Resources Ltd. (ISIN: AU000000NST8, WKN: A0BLDY, Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) ist ein in Australien ansässiges Unternehmen mit dem Tätigkeitsschwerpunkt Goldproduktion und Exploration. Zu den Goldvorkommen von Northern Star Resources Ltd. zählen Jundee, Kundana, Kanowna Belle und Paulsens. (16.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Northern Star Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von Northern Star Resources Ltd. (ISIN: AU000000NST8, WKN: A0BLDY, Ticker-Symbol: NS7, ASX-Symbol: NST) unter die Lupe.Der Goldpreis in Australischen Dollar (AUD) sei von seinem Allzeithoch etwas zurückgekommen, notiere aber weiterhin über der Marke von 3.000 AUD. Für die australischen Produzenten sei das Umfeld also ideal. Man wünsche sich aber, dass in die australischen Werte mehr positives Sentiment reinkomme. Und Northern Star Resources sei hier keine Ausnahme, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.11.2023)Die Sendung mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Northern Star Resources-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Northern Star Resources-Aktie:6,81 EUR -2,58% (16.11.2023, 15:45)