Kurzprofil Northern Oil and Gas, Inc.:



Northern Oil and Gas, Inc. (ISIN: US6655313079, WKN: A2QEP7, Ticker-Symbol: 4LT1, NYSE-Symbol: NOG) befasst sich mit dem Erwerb, der Exploration, der Erschließung und der Produktion von Erdöl- und Erdgasvorkommen. Die Liegenschaften des Unternehmens befinden sich hauptsächlich in den Formationen Bakken und Three Forks im Williston Basin in North Dakota und Montana. (09.06.2023/ac/a/n)



St. Petersburg (www.aktiencheck.de) - Northern Oil and Gas-Aktienanalyse von Analyst John Freeman von Raymond James:John Freeman, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Northern Oil and Gas Inc. (ISIN: US6655313079, WKN: A2QEP7, Ticker-Symbol: 4LT1, NYSE-Symbol: NOG) weiterhin mit "strong buy" ein.John Freeman habe das Kursziel für Northern Oil and Gas von 52 auf 48 USD gesenkt und halte an der Einstufung "strong buy" für die Aktie fest, nachdem die jüngste gemeinsame Übernahme von Forge Energy und die aktualisierten Schätzungen die aktuelle Rohstoffsituation widerspiegeln würden. Northern Oil habe ein sehr starkes erstes Quartal verzeichnet, das dank der unerwartet hohen Produktion des Mascot-Projekts und der Bakken-Anlagen durchweg übertroffen worden sei, so der Analyst in einer Research-Note.John Freeman, Analyst von Raymond James, stuft die Aktie von Northern Oil and Gas nach wie vor mit "strong buy" ein. (Analyse vom 08.06.2023)Börsenplätze Northern Oil and Gas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Northern Oil and Gas-Aktie:30,70 EUR -0,78% (08.06.2023, 22:02)