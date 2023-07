Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Kurzprofil Northern Data AG:



Die Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, NASDAQ OTC-Symbol: NDTAF) entwickelt und baut globale Infrastrukturlösungen im Bereich High-Performance Computing (HPC). Die Northern Data AG bietet Lösungen in Bereichen wie Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics, Crypto Mining, Game Streaming und anderen an. (24.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Northern Data-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Northern Data AG (ISIN: DE000A0SMU87, WKN: A0SMU8, Ticker-Symbol: NB2, NASDAQ OTC-Symbol: NDTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des auf High-Performance-Computing (HPC) spezialisierten IT-Dienstleisters Northern Data sei Mitte Juli auf den höchsten Stand seit rund zwölf Monaten gestiegen. Einen Teil der Gewinne habe sie seither aber wieder abgeben müssen. Shortseller SIH Partners werde es freuen, denn der habe seine Leerverkaufsposition erst kürzlich aufgestockt.Nach Informationen von Bloomberg habe die Investmentgesellschaft ihre Netto-Leerverkaufsposition in Northern Data zum 21. Juli auf 427.012 Aktien erhöht. Das entspreche rund 1,63 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals. SIH Partner bleibe damit weiterhin im Angriffsmodus, nachdem die Shortposition zur Monatsmitte zeitweise bis auf 0,75 Prozent abgeschmolzen sei.Wie aus dem Bundesanzeiger hervorgehe, sei SIH Partners die einzige Gesellschaft mit einer offenlegungspflichtigen Leerverkaufsposition in Northern Data. Der Shortseller wette in Deutschland darüber hinaus auch auf fallende Kurse bei VARTA und Nagarro.Northern Data nutze einen Teil der Rechenleistung der Anlagen, um im industriellen Maßstab Bitcoin zu schürfen. Folglich habe die Aktie auch von der kräftigen Erholung der digitalen Leitwährung seit Jahresanfang profitiert.Die Aktie von Northern Data stehe derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär". Die Favoriten im Krypto-Mining-Sektor sind die laufenden Empfehlungen Hive Digital, Marathon Digital und Riot Platforms, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.