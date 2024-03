2022 habe sich Norsk Hydro zudem das Ziel gesetzt, die vorgelagerten Scope-3-Emissionen je gelieferter Tonne Aluminium um 30% - ebenfalls gegenüber 2018 - zu senken. Es lasse sich feststellen, dass sich Norsk Hydro um Fortschritte bei den Scope-3-Emissionen bemühe, denn sie würden mehr als die Hälfte der Emissionen des Unternehmens ausmachen. Sobald dieses Ziel erreicht worden sei, dürfte der Temperaturwert für Norsk Hydro noch weiter sinken. Norsk Hydro sei in einem für den Übergang wichtigen Sektor aktiv. Außerdem sei es mit Blick auf den ITR ein erstklassiges Unternehmen. Fortschritte bei der Erreichung seiner Dekarbonisierungsziele könnten daher große Auswirkungen für den Übergang haben.



Epiroc sei ein schwedischer Hersteller von Spezialgeräten und -maschinen für den Bergbau in hartem Gestein sowie das Bauwesen. Das Angebot umfasse hauptsächlich Ausrüstung wie Bohranlagen und -werkzeuge, Fahrlader und andere Felsabbau- und Bauausrüstung. Epiroc biete darüber hinaus Kundenservice, Ersatzteile und Wartungsleistungen an.



Das Unternehmen habe ein solides Portfolio von elektrischen Lösungen für den Untertagebau entwickelt. Diese Lösungen seien abgasärmer und würden ein gesünderes Umfeld als mit fossilen Kraftstoffen betriebene Lastfahrzeuge schaffen. Teure Abgassysteme zur Beseitigung giftiger Rauchgase, die Fahrzeuge mit Dieselmotor unter Tage verursachen würden, würden dadurch überflüssig. Epiroc biete Kunden darüber hinaus Kreislauflösungen an, wie Batteriemiete ("Battery-as-a-Service"), Recycling von Verbrauchsmaterialien und Prozessoptimierungssoftware. Epiroc sei gut aufgestellt, um von einer stärkeren Nachfrage nach dem Abbau bestimmter Rohstoffe zu profitieren. Beispiele seien Kupfer, Zink und Lithium, die für die Elektrifizierung der breiten Wirtschaft nötig seien.



Rund 84% der Gesamtemissionen von Epiroc würden aus nachgelagerten Scope-3-Aktivitäten stammen, die übrigen 16% aus vorgelagerten Scope-3-Aktivitäten. Die Scope-1- und Scope-2-Emissionen - Emissionen aus der eigenen Geschäftstätigkeit von Epiroc - seien vernachlässigbar. Der ITR von Epiroc aus nachgelagerten Scope-3-Aktivitäten, die Emissionen aus der Verteilung, Nutzung, Verarbeitung und Entsorgung der Produkte des Unternehmens betreffen würden, betrage 1,8 °C. Dies gehe in erster Linie auf das umfassende Dekarbonisierungsziel des Unternehmens zurück, das eine ambitionierte Reduzierung um 50% bis 2030 vorsehe und - wie extern von der Science Based Targets Initiative (SBTi) bestätigt - auf ein Zielniveau von 1,5 °C ausgerichtet sei.



Das Ergebnis der ITR-Bewertung von 1,8 °C sei konservativer als die Einschätzung der SBTi von 1,5 °C. Dennoch liege Epiroc innerhalb des vom Pariser Abkommen definierten Zielbereichs von 1,5 °C bis 2 °C und erfülle damit die Kriterien eines Vorreiters der Dekarbonisierung.



Wenn man sich ausschließlich auf Branchen konzentriere, die von Natur aus kohlenstoffarm seien, wie z. B. die IT- und die Gesundheitsbranche, bestehe nach Erachten der Experten das Risiko einer Branchenkonzentration für die Anleger. Außerdem könnten dadurch Unternehmen in schwer abbaubaren Sektoren ausgeschlossen werden, die nicht nur echte Chancen darstellen, sondern auch eine echte Dekarbonisierung in emissionsintensiven Sektoren vorantreiben würden. Unternehmen, die bereits kohlenstoffarm seien, hätten einen minimalen Einfluss auf den Übergang.



Unternehmen in Sektoren, in denen der Klimawandel nur schwer aufzuhalten sei, würden auch dann noch gebraucht, wenn die Wirtschaft dekarbonisiere. Nach Ansicht der Experten erfordere eine erfolgreiche Investition in den Klimawandel die Fähigkeit zu erkennen, welche dieser Unternehmen glaubwürdige Dekarbonisierungsziele hätten, die mit dem Pariser Abkommen übereinstimmen würden, sowie Strategien, um diese zu erreichen. (07.03.2024/ac/a/m)





Genf (www.aktiencheck.de) - Anstatt sich ausschließlich auf kohlenstoffarme Sektoren zu konzentrieren, sollten Anleger vom Wachstumspotenzial profitieren, das durch den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft entsteht, und diesen zu beschleunigen, so Nicolas Mieszkalski, Portfolio Manager bei Lombard Odier Investment Managers (LOIM).Eine der besten Möglichkeiten, Werte zu finden, bestehe darin, auf Unternehmen zu setzen, die in wirtschaftlich wichtigen, aber schwer abbaubaren Branchen tätig seien, die aber im Einklang mit dem Pariser Abkommen dekarbonisiert würden. Im Gegensatz zu diesen potenziellen Chancen seien emissionsstarke Nachzügler bei der Dekarbonisierung Risiken, die es zu vermeiden gelte.Die Experten würden davon ausgehen, dass Unternehmen, die sich schneller als andere Unternehmen auf eine Netto-Null-Emission umstellen würden, im Gegensatz zu Unternehmen, die sich langsamer oder möglicherweise gar nicht umstellen würden, die Übergangs- und Haftungsrisiken bei der Netto-Null-Umstellung besser bewältigen und von den Marktverschiebungen profitieren könnten, wenn kohlenstoffarme Lösungen in allen Wirtschaftssektoren mehr Aufträge erhalten würden.Nach Ansicht der Experten handele es sich dabei um potenzielle Wachstumschancen, die derzeit vom Markt falsch eingeschätzt werden könnten. Dazu würden beispielsweise der Aluminiumhersteller Norsk Hydro (ISIN NO0005052605/ WKN 851908) und den Bergbauausrüster Epiroc (ISIN SE0015658109/ WKN A3CPHU) zählen. Ihre bisherigen Klimaziele und Dekarbonisierungsfortschritte sollten ihrer Ansicht nach ihre Geschäftsaussichten unterstützen, wenn der Netto-Null-Umstieg voranschreite.Basierend auf einer Methode, die auf dem impliziten Temperaturanstieg (Implied Temperature Rise, ITR) basiere, ergebe sich für Norsk Hydro eine Gesamttemperatur von 1,7 °C. Diese sei deutlich niedriger als der Durchschnittswert von 3,6 °C für die Metall- und Bergbauindustrie. Das Unternehmen verfolge bei der Dekarbonisierung das Ziel, die Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2030 um 30% gegenüber 2018 zu reduzieren.