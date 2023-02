NYSE-Aktienkurs Nordstrom-Aktie:

26,55 USD +25,59% (03.02.2023, 15:49)



ISIN Nordstrom-Aktie:

US6556641008



WKN Nordstrom-Aktie:

867804



Ticker-Symbol Nordstrom-Aktie:

NRD



NYSE-Symbol Nordstrom-Aktie:

JWN



Kurzprofil Nordstrom Inc.:



Nordstrom Inc. (ISIN: US6556641008, WKN: 867804, Ticker-Symbol: NRD, NYSE-Symbol: JWN) ist ein Modeeinzelhandelsunternehmen mit Sitz in Seattle (USA), das Eigenmarkenartikel für Damen, Herren, junge Erwachsene und Kinder anbietet und sich auf Bekleidung, Schuhe, Schönheit, Accessoires und Haushaltswaren konzentriert. Das Einzelhandelssegment des Unternehmens fasst zwei operative Segmente zusammen: Nordstrom und Nordstrom Rack. (03.02.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nordstrom: Kurssprung! Investor Ryan Cohen übernimmt eine Beteiligung - AktiennewsDie Aktien von Nordstrom (ISIN: US6556641008, WKN: 867804, Ticker-Symbol: NRD, NYSE-Symbol: JWN) stiegen im vorbörslichen Handel um 25%, nachdem bekannt wurde, dass der aktivistische Investor Ryan Cohen eine bedeutende Beteiligung an dem Luxuskaufhaus erworben hat und auf einen Sitz im Vorstand drängt, so die Experten von XTB.Der Chewy-Mitbegründer und GameStop-Vorsitzende sei nun einer der fünf größten familienfremden Aktionäre von Nordstrom und möchte laut Wall Street Journal den Wandel vom persönlichen Einkaufen zum Online-Shopping begleiten und den Vorstand des Unternehmens auffrischen.Die Aktie von Nordstrom sei vorbörslich stark angestiegen und teste derzeit die obere Grenze der 1:1-Struktur bei 26,65 USD. Sollte es zu einem Durchbruch nach oben kommen, könnte sich die Aufwärtsbewegung in Richtung des Widerstands bei 29,00 USD fortsetzen, der durch frühere Kursreaktionen und das 50%-Retracement der im November 2020 begonnenen Aufwärtswelle markiert werde.Tradegate-Aktienkurs Nordstrom-Aktie:24,43 EUR +26,08% (03.02.2023, 15:44)