Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,87 EUR +0,93% (10.11.2023, 09:40)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,84 EUR -0,73% (10.11.2023, 09:33)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (10.11.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von der Montega AG:Christian Bruns, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unverändert zu kaufen.Nordex werde am 14. November den Quartalsbericht für Q3/9M 2023 veröffentlichen. Für Q3 würden die Aktienanalysten der Montega AG ein EBITDA in Höhe von 55 Mio. Euro und ein knapp positives EBIT erwarten.Dagegen erwarte Siemens Energy aufgrund der Probleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa in diesem Jahr kräftige Verluste. Alleine 1,6 Mrd. Euro solle die Behebung von Schäden an Rotorblättern und Lagern an den Onshore-Turbinentypen 4.X und 5.X kosten. Mit einer Ad-hoc vom 26.10.2023 habe Siemens Energy informiert, dass das Unternehmen für bestimmte Onshore-Turbinen keine neuen Aufträge annehme und auch im Offshore-Geschäft sehr "selektiv" vorgehe. Außerdem sei das Unternehmen in Gesprächen mit der Bundesregierung und Partnerbanken, um sich Zugang zu einem wachsenden Garantievolumen zu sichern. Im Sommer 2022 habe schon der ostfriesische Mitbewerber Enercon 500 Mio. Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds erhalten.Am 24. Oktober habe die EU-Kommission den europäischen Aktionsplan für Windkraft ("EU Wind Power Action Plan") vorgestellt. Ein wichtiger Punkt darin sei, dass die Ausschreibungsverfahren für Windkraftprojekte nicht mehr den Preis als alleiniges Kriterium berücksichtigen sollten, sondern um qualitative Kriterien ergänzt würden. Außerdem solle es einfacher werden, solche Projekte unter Übernahme von Garantien durch die EU oder die Mitgliedsstaaten zu finanzieren.Unser Rating bleibt "kaufen" bei einem Kursziel von 14,00 Euro, so Christian Bruns, Aktienanalyst der Montega AG, zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 09.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link