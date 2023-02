Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Turbinenbauer Nordex wolle mit einer Sachkapitalerhöhung seine Kapitalstruktur stärken. Dazu sollten Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital umgewandelt werden, der spanische Großaktionär Acciona dürfte seine Beteiligung dadurch weiter ausbauen. Die Aktie reagiere am Donnerstag zunächst nur mit einem leichten Minus auf die Nachricht.Für einen Beschluss der geplanten Sachkapitalerhöhung werde eine außerordentliche Hauptversammlung am 27. März einberufen. Mit dem Schritt würden sich die jährlichen Zinskosten um rund 46 Millionen Euro deutlich verringern, habe Nordex geworben. Die vorgeschlagene Kapitalerhöhung baue zudem auf der Strategie auf, die Bilanz zu stärken, um diese gegen die kurzfristigen Risiken, denen der Sektor ausgesetzt sei, abzusichern.Das Grundkapital von Nordex solle durch Ausgabe von bis zu rund 29,26 Millionen neuen Stückaktien um bis zu 13,81 Prozent erhöht werden. Die Kapitalerhöhung erfolge gegen Sacheinlage, habe es weiter geheißen. Gegenstand der Sacheinlage sollten Forderungen von nominal rund 346,7 Millionen Euro sein, die Acciona zustünden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre sei ausgeschlossen. Zur Zeichnung und Übernahme der neuen Aktien sei ausschließlich der spanische Großaktionär zugelassen, der derzeit knapp 41 Prozent des Grundkapitals halte.Das Analysehaus Jefferies habe die Einstufung für Nordex daraufhin auf "buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Trotz der damit verbundenen Gewinnverwässerung sehe er den Schritt positiv, so Analyst Constantin Hesse. Die Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital werde die Bilanz stärken und Zinsen einsparen.Nur spekulative Anleger setzen auf dieses Szenario, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 16.02.2023)Mit Material von dpa-AFX