Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,556 EUR -0,12% (19.10.2022, 16:39)



Xetra-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,602 EUR +0,33% (19.10.2022, 16:28)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (19.10.2022/ac/a/nw)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Turbinenbauer Nordex setze seine Gegenbewegung auch am Mittwoch fort. Nach einem neuen Auftrag aus dem deutschen Heimatmarkt löse sich der SDAX-Titel auch im schwächeren Marktumfeld weiter von seinen Tiefs. Das Hoch von Anfang Oktober bei 9,15 Euro rücke wieder in Reichweite.Nordex habe einen Auftrag des Windparkbetreibers Landwind für die Installation von zwölf Turbinen mit einer Gesamtleistung von 81,6 Megawatt erhalten. Die Anlagen sollten ab Winter 2023 in Betrieb genommen werden und würden jeweils maximal 6,8 Megawatt leisten, wie Nordex am Mittwoch mitgeteilt habe. In dem Auftrag enthalten sei auch ein Service-Vertrag über 20 Jahre.Nordex werde die Turbinen verteilt auf vier Windparks in den Landkreisen Helmstedt und Wolfenbüttel im östlichen Niedersachsen errichten. Den Wert des Auftrags hätten die Unternehmen nicht genannt. Das Hamburger Unternehmen habe jüngst berichtet, es habe im dritten Quartal deutlich bessere Verkaufspreise ausgehandelt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link