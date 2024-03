Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,20 EUR +1,41% (26.03.2024, 14:33)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,215 EUR +1,33% (26.03.2024, 14:19)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA (nicht aktiv), Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.03.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Turbinenbauers Nordex habe seit Anfang März deutlich zugelegt. Auch am Dienstag lege der MDAX-Titel im freundlichen Marktumfeld weiter zu. Schwung verleihe dabei ein neuer Großauftrag auf Südafrika. Die Aktie notiere nur knapp unterhalb des Mehrmonatshochs bei 12,42 Euro.Nordex werde 57 Turbinen des Typs N163/5.X der Delta4000-Serie nach Südafrika liefern. Insgesamt habe der Auftrag für drei Windparks ein Volumen von 336 Megawatt. Die Namen von Kunden und Projekt seien zwar nicht bekannt gegeben worden. Installiert werden sollten die Anlagen allerdings bereits ab dem zweiten Halbjahr 2024.Nordex baue mit dem neuen Auftrag seine Position in Südafrika weiter aus. Stand heute habe der MDAX-Konzern dort 1,1 Gigawatt an Windkapazität installiert. Mit einem Marktanteil von 32 Prozent sei Nordex dort Marktführer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: