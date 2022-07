Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,212 EUR -7,44% (11.07.2022, 08:43)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,90 EUR +3,68% (08.07.2022, 17:36)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (11.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der Windkraftanlagenbauer hole sich erneut frisches Geld. Dieses Mal sollten durch eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten brutto 212 Mio. Euro in die Kasse fließen, wie Nordex am Sonntagabend mitgeteilt habe. Zuletzt habe das Unternehmen vor zwei Wochen eine Privatplatzierung bei seinem spanischen Großaktionär Acciona angekündigt, durch die brutto gut 139 Mio. Euro eingenommen werden sollten.Der Bezugspreis für die neuen Aktien sei auf 5,90 Euro festgelegt worden, wie es am Sonntag weiter geheißen habe. Am Freitag sei die Nordex-Aktie bei 8,90 Euro aus dem Xetra-Hauptgeschäft gegangen. Nordex-Aktionäre könnten 10 neue Aktien für je 49 bestehende Aktien zum Bezugspreis erwerben. Acciona werde die Bezugsrechte für ihren derzeitigen Anteil am Grundkapital von 39,66% ausüben. Aktien, für die die Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht ausgeübt worden seien, seien vollständig von einem Bankenkonsortium gezeichnet. Die Bezugsfrist laufe vom 13. bis zum 26. Juli.Nordex sei mit hohen Verlusten in das neue Jahr gestartet. Als Gründe habe das Unternehmen bei der Zahlenvorlage die Kosten für die Neuausrichtung der Rotorblattfertigung, eine geringere Installationsleistung sowie gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten genannt. Der Turbinenbauer habe die Vorlage seiner Quartalsergebnisse wegen eines Cyber-Sicherheitsvorfalls auf Mitte Juni verschoben und sei wegen der verspäteten Bekanntgabe aus dem SDAX geflogen.Nordex habe zuletzt einige Neuaufträge melden können. Die Aktie habe sich von ihren jüngst markierten Tiefs etwas lösen können. Die Kapitalerhöhung dürfte die Erholung aber nun zunächst wieder dämpfen. Anleger sollten ein klares positves charttechnsiches Signal abwarten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: