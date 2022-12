Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,40 EUR -0,68% (13.12.2022, 09:10)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

12,495 EUR -1,03% (12.12.2022, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.12.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Mit einer beeindruckenden Gegenbewegung habe der TecDAX-Titel in den vergangenen Wochen für Aufsehen gesorgt. Beflügelt von der Hoffnung auf eine Trendwende bei der Marge und vollen Auftragsbüchern habe die Nordex-Aktie seit Mitte Oktober mehr als 70 Prozent zugelegt. Nun folge ein weiterer Auftrag aus Brasilien.Nordex liefere 16 Turbinen des Typs N163/5.X für einen 94,4 Megawatt-Windpark in Brasilien. Auftraggeber sei TODA Energia do Brasil, die Turbinen sollten ab dem zweiten Quartal 2024 errichtet werden.Immer wieder verkünde Nordex neue Aufträge, die Bücher seien prall gefüllt. Angesichts des weltweit zunehmenden Bewusstseins für grüne Energien dürfte dieser Trend auch künftig anhalten. Entscheidend sei, dass Nordex zuletzt höhere Verkaufspreise durchgesetzt habe, um die traditionell schwache Marge zu verbessern. Gelinge dies auch künftig, könnte tatsächlich der Turnaround gelingen - und die Zeit der roten Zahlen und der Kapitalerhöhungen, die den Kurs immer wieder belastet hätten, enden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: