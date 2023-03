Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (31.03.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nach deutlichen Gewinnen am Vortag müsse die Nordex-Aktie am Freitag einen Rücksetzer hinnehmen. Mit den endgültigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Turbinenbauer auch einen Ausblick gegeben - und dieser falle eher enttäuschend aus. Vor allem die Aussagen zur Profitabilität kämen am Markt nicht gut an.Nordex könne auch in diesem Jahr einen operativen Verlust nicht ausschließen. Die EBITDA-Marge solle sich 2023 zwischen minus zwei und plus drei Prozent bewegen. Dabei solle sich im Vergleich die zweite Jahreshälfte besser entwickeln als die ersten sechs Monate. Beim Umsatz erwarte der Konzern 5,6 bis 6,1 Milliarden Euro - nach 5,7 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragte Analysten hätten bislang mit einem Umsatz am unteren Ende der Spanne gerechnet, aber auch mit einem operativen Gewinn. Für 2022 habe Nordex bereits vor drei Wochen vorläufige Zahlen vorgelegt, diese seien nun bestätigt worden.Diese Prognosen hätten das weiter angespannte Marktumfeld reflektiert, habe es weiter geheißen. Wesentliche Voraussetzungen seien dennoch ein stabiles Wirtschaftsumfeld mit planbaren Kosten und die Verlässlichkeit der Lieferketten.Nur wer nach den zahlreichen Enttäuschungen darauf setzen will, dass die Margenwende endlich gelingt, greift zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 31.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link