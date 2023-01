Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,015 EUR +2,28% (05.01.2023, 13:49)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

13,045 EUR +2,19% (05.01.2023, 13:54)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (05.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.An den ersten Handelstagen im Börsenjahr 2023 habe die Nordex-Aktie den Schwung des starken Gesamtmarkts nicht aufnehmen können. Am Donnerstag gehöre Nordex allerdings zu den stärksten Aktien im TecDAX und nähere sich wieder den jüngsten Mehrmonatshochs. Schwung verleihe ein neues Kursziel von Goldman Sachs.Die Turbinenbauer seien zuletzt einem Kostendruck ausgesetzt gewesen, den sie nur zeitverzögert an ihre Kunden hätten weiterreichen können, so Analyst Ajay Patel in einer Sektorstudie. Darüber hinaus sehe er aber ein beträchtliches Umsatzwachstum durch die höhere Nachfrage nach grünen Energien. Geholfen hätten zudem stärkere Bemühungen der EU zur Wahrung der Versorgungssicherheit.Patel zeige sich deshalb etwas optimistischer für Nordex und habe das Kursziel von 13,10 auf 14,70 Euro erhöht. Nach dem jüngsten Kursanstieg sehe er damit noch ein Potenzial von knapp 15 Prozent. Das Votum laute dabei "Neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: