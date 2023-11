Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.11.2023/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von der Montega AG:Christian Bruns, Aktienanalyst der Montega AG, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unverändert zu kaufen.In dem am Dienstag veröffentlichten 9M-Bericht zeige Nordex für Q3 eine weiter verbesserte Ergebnisentwicklung und habe die Guidance sowohl für das laufende Jahr als auch das mittelfristige Profitabilitätsziel einer EBITDA-Marge von 8% bestätigt.Nordex habe in Q3 zwar aufgrund der Verschiebung der Auslieferung von 50 Turbinen in Q4 einen um 1,4% yoy niedrigeren Umsatz, aber eine kontinuierliche Verbesserung der Profitabilität als Folge der Abarbeitung des inzwischen deutlich attraktiveren Auftragsbuchs verzeichnet. Nachdem in Q2 der Break-Even beim EBITDA gelungen sei, habe das Unternehmen dank einer auf 18,4% (Q3/2022: 11,1%; H1/2023: 10,7%) verbesserten Rohertragsmarge in Q3 ein EBITDA von 47,7 Mio. Euro (MONe: 55,0 Mio. Euro) und damit einen sprunghaften EBITDA-Margenanstieg um 4,3 PP yoy auf 2,8% erreicht. Wie von Bruns erwartet habe Nordex nach einigen Quartalen hoher Verluste auch wieder ein knapp positives EBIT erzielt. Der Auftragseingang habe sich in Q3 um 38,7% yoy auf 1.789 Mio. Euro verbessert. Damit liege das Orderbuch für die Windturbinen per 09/2023 mit 6.655 Mio. Euro um 2% über dem Orderbuch per 09/2022.Regional würden 83% der im Jahresverlauf eingegangenen Aufträge auf Europa und nur noch 12% auf Lateinamerika entfallen, so dass hier eine Unterauslastung drohe, die das Unternehmen nach Erachten des Analysten mit einem Kostensenkungsprogramm in 2024 kompensieren sollte. Das Auftragsbuch des Servicebereichs habe um 14% yoy auf 3.594 Mio. Euro zugelegt, so dass das gesamte Auftragsbuch jetzt über 10 Mrd. Euro erreicht habe. Bei geringen Capex (Q3: 30,2 Mio. Euro) und einer im Jahresvergleich unveränderten Working Capital-Quote von -10,2% habe sich der FCF von -170 Mio. Euro in Q3/22 auf -1,7 Mio. Euro im abgelaufenen Quartal verbessert. CEO Jose Luis Blanco habe die Guidance 2023 (Umsatz: 5,6-6,1 Mrd. Euro; EBITDA-Marge: -2% bis +3%; Working Capital-Quote < -9%; Capex: 200 Mio. Euro) ebenso wie das mittelfristige Ziel (frühestens 2025) einer EBITDA-Marge von 8% bekräftigt.Bei einem auf 13,00 Euro reduzierten Kursziel (zuvor: 14,00 Euro) bestätigt Christian Bruns, Analyst der Montega AG, seine Anlageempfehlung "kaufen". (Analyse vom 17.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link