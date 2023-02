Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,22 EUR +1,79% (09.02.2023, 09:58)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,20 EUR +1,65% (09.02.2023, 09:45)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (09.02.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Seit Mitte Januar konsolidiere die Nordex-Aktie die steile Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate. Am Donnerstag zähle der Turbinenbauer im frühen Handel allerdings zu den stärkeren Werten im SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ) und klettere wieder über die 14-Euro-Marke. Rückenwind liefere dabei ein großer Auftrag aus Estland.Der baltische Green-Tech-Konzern Enefit Green habe bei Nordex 38 Turbinen des Typs N163/6.X bestellt. Diese hätten ein Volumen von 255 Megawatt. Zum Vertrag gehöre auch ein Premium-Service-Vertrag mit einer Laufzeit von 30 Jahren. In Betrieb sollten die Turbinen Ende 2024 gehen."Wir freuen uns sehr auf die erneute Zusammenarbeit mit Enefit Green. ( ) Der Zuschlag für das Großprojekt in Estland unterstreicht die hohe Wettbewerbsfähigkeit unserer Technologie", so Nordex-Vertriebsvorstand Patxi Landa. "Enefit erhält unsere aktuell modernste und leistungsstärkste Turbinentechnologie. Gleichzeitig sind die Aufträge ein immenser Vertrauensbeweis in die gemeinsame Partnerschaft unserer beiden Unternehmen." WKN A3CMNS ) habe zuletzt die Margensorgen bei Nordex zurückgebracht. Doch die Auftragsbücher seien weiter voll, die Hoffnung auf eine bessere Profitabilität bleibe. Charttechnisch habe sich die Aktie wieder stabilisiert.Wer investiert ist, bleibt deshalb an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 09.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link