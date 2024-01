Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,205 EUR -0,49% (16.01.2024, 09:48)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,215 EUR -0,39% (16.01.2024, 09:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Der positive Newsflow bei Nordex reiße nach wie vor nicht ab. Am Dienstag habe der Turbinenbauer nun die Auftragszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 veröffentlicht. Diese seien deutlich besser als im Vorjahr ausgefallen. Allerdings sei der durchschnittliche Verkaufspreis in diesem Zeitraum zurückgegangen.Nordex habe bereits seit längerem eine anziehende Nachfrage für das Jahr 2023 in Aussicht gestellt. Allerdings würden dem Unternehmen weiter hohe Kosten sowie Abschreibungen und Zinszahlungen zu schaffen machen. Im zweiten und dritten Quartal habe Nordex vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen operativ zwar den Sprung in die Gewinnzone geschafft, allerdings sei in den ersten neun Monaten noch immer ein Verlust im Tagesgeschäft zu Buche gestanden. Unter dem Strich habe Nordex ebenfalls rote Zahlen geschrieben. Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2023 und das Gesamtjahr lege das Unternehmen am 29. Februar vor.Die vollen Auftragsbücher auf der einen Seite und die mangelnde Profitabilität auf der anderen Seite würden das Problem bei Nordex verdeutlichen. Erst wenn die Margen steigen würden, dürfte auch die Aktie deutlich zulegen. Die niedrigeren Verkaufspreise seien da eher kein gutes Zeichen. Anleger sollten die Zahlen abwarten. "Der Aktionär" favorisiere derzeit den dänischen Wettbewerber Vestas, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: