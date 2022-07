Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (28.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die relativ gute Stimmung für Green-Tech-Aktien in den vergangenen Monaten habe sich bei den Turbinenbauern Nordex und Vestas kaum widergespiegelt. Am Donnerstag könnten die beiden Werte aber von der neuen Euphorie in der Branche profitieren, sie würden jeweils zweistellig zulegen und sich damit weiter von den jüngsten Tiefs lösen.15 Prozent Plus bei Vestas und knapp zwölf Prozent mehr bei Nordex würden eine klare Sprache sprechen. Neuigkeiten von den Unternehmen habe es dabei keine gegeben. Dafür sei eine gute Nachricht aus den USA gekommen. Dort scheine Präsident Joe Biden ein Durchbruch bei den Gesprächen mit dem demokratischen Senator und Abweichler Joe Manchin gelungen zu sein, sodass die geplanten Investitionen in grüne Energien doch noch erfolgen könnten.Werde das Klimapaket durchgebracht, könne sich voraussichtlich auch die Windkraft auf einen massiven Ausbau freuen. Bei Nordex und Vestas seien die Auftragsbücher zwar ohnehin voll, weitere politische Unterstützung sei aber durchaus willkommen. Eine Rolle dürfte beim Kursanstieg zudem spielen, dass viele Investoren wieder risikoaffiner handeln würden, nachdem die FED eine Drosselung des Tempos bei den Zinsanhebungen zumindest als Möglichkeit ansehe. Die Turbinenbauer, die nach wie vor wenig profitabel seien und mit Margenproblemen kämpfen würden, hätten zuletzt besonders stark unter der Risikoaversion an den Märkten gelitten.Anleger warten deshalb weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Green-Tech-Favoriten seien andere Werte wie ABO Wind oder Energiekontor. (Analyse vom 28.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link