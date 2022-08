XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (31.08.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld der vergangenen Tage sei die Nordex-Aktie wieder in den einstelligen Kursbereich zurückgefallen. Vor allem die Margenprobleme würden beim Turbinenbauer trotz der hohen Nachfrage nach grünen Energien weiter auf die Stimmung drücken. Jefferies sehe dennoch zwei Gründe für den Kauf der Aktie.In einer branchenübergreifenden Studie habe das Analysehaus die Berichtssaison in der DACH-Region unter die Lupe genommen. Die Rezessionsrisiken und der starke Anstieg der Fremdkapitalkosten würden die Experten dabei zwar skeptisch stimmen. Die Nordex-Aktie würden sie dennoch auf "buy" mit Kursziel 13 Euro belassen - 35% über dem aktuellen Kursniveau.Zwei Argumente nenne Jefferies dabei. Mit Nordex könnte einerseits auf eine Erholung der Lieferketten gesetzt werden. Andererseits sei der Turbinenbauer eine der besten Möglichkeiten, um auf die Energiewende in Europa zu setzen.Klar sei: Der beschleunigte Ausbau der grünen Energien sorge für volle Auftragsbücher bei Nordex. Eine Entspannung bei den Lieferketten würde Druck von den Margen nehmen. Aber auch vor Ukraine- und Corona-Krise habe Nordex Profitabilitätsprobleme gehabt. Der Konzern müsse erst beweisen, dass nachhaltig Gewinne erzielt werden könnten. Bis dahin gebe es attraktivere Alternativen im Green-Tech-Bereich wie Energiekontor oder Enphase Energy, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2022)