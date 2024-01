Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,348 EUR +1,72% (18.01.2024, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,168 EUR -6,08% (17.01.2024)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.01.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Deutliche Kursverluste habe es an den vergangenen beiden Handelstagen für die Nordex-Aktie gegeben. Damit notiere der MDAX-Titel auf dem tiefsten Stand seit Ende 2022. Angesichts der wieder abnehmenden Zinshoffnungen würden auch die zahlreichen Neuaufträge der vergangenen Wochen nicht helfen, um der Aktie nachhaltig Schwung zu verleihen.Kaum eine Branche werde so stark von höheren Zinsen getroffen wie der Green-Tech-Sektor. Zum einen seien neue Windprojekte sehr kapitalintensiv, bei höheren Zinsen seien sie weniger profitabel, weshalb auch weniger Turbinen benötigt würden. Zum anderen seien etwa die Turbinenbauer derzeit noch kaum profitabel, die in der Zukunft liegenden Gewinne würden stärker abgezinst, weshalb die hohen Bewertungen teilweise nicht mehr zu rechtfertigen seien.Angesichts dieses schwierigen Marktumfelds habe auch eine sehr bullishe Studie von AlsterResearch der Nordex-Aktie nicht auf die Beine geholfen. Die Analysten hätten den zunehmenden Auftragseingang und die Verkaufspreise gelobt. Dies zeige die Widerstandsfähigkeit von Nordex und die vielversprechenden Perspektiven. Mehr Aufträge aus nördlichen Ländern wie Deutschland oder Schweden würden zudem dafür sorgen, dass die Verkaufspreise künftig weiter steigen dürften und sich somit auch die Margen verbessern könnten. Auch die Belebung des US-Geschäfts sollte sich positiv auswirken. Das Kursziel von AlsterResearch laute 22,00 Euro und liege damit satte 135 Prozent über dem aktuellen Niveau. Entsprechend laute die Einstufung auch "kaufen".Vorerst heißt es für Anleger weiter abzuwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: