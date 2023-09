Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,68 EUR -1,97% (06.09.2023, 11:09)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,71 EUR -1,65% (06.09.2023, 10:52)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (06.09.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von der Montega AG:Christian Bruns, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Coverage für die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) mit dem Rating "kaufen" auf.Nordex sei der führende Windenergieanlagenhersteller in Deutschland und die Nr. 2 in Europa. Nach schwierigen Jahren für die gesamte Branche stehe jetzt ein forcierter Ausbau bevor. Ab H2/23 dürfte Nordex die Wende zurück zu profitablem Wachstum gelingen.Der seit dem Jahr 2020 verschärfte Kampf um Marktanteile unter den Herstellern von Windenergieanlagen (WEA) in Verbindung mit coronabedingten Produktionsausfällen und Problemen in der Lieferkette sei 2022 in Folge drastischer Kostensteigerungen für Rohstoffe, die Nordex ebenso wie andere WEA-Hersteller aufgrund unflexibler Verträge zunächst nicht an die Kunden habe weitergeben können, zu einem "perfect storm" eskaliert. Den heftigen Cash-Burn in der Folge habe Nordex nur mit mehreren Kapitalerhöhungen und der Unterstützung durch den Ankeraktionär Acciona ausgleichen können. Seit Q3/22 fülle sich das Orderbuch wieder mit Aufträgen zu attraktiven durchschnittlichen Verkaufspreisen (ASP) pro MW Kapazität und Preisgleitklauseln.Aktuell zeige sich eine deutliche Regionalisierung der Anbieter. So habe Nordex zuletzt auf dem eigenen "Home Turf" in Deutschland bzw. Europa starke Marktanteilsgewinne verbucht und sollte dies angesichts der Qualitätsprobleme bei Siemens Gamesa fortführen können. Damit sei Nordex nach Erachten des Analysten hervorragend in Regionen positioniert, die in den kommenden Jahren besonders starkes Wachstum verzeichnen dürften.Der Ausbau der erneuerbaren Energien solle den Klimawandel aufhalten und den Weg in eine "clean economy" ebnen. Ein zweiter Treiber dieses Ausbaus sei das Streben nach energiepolitischer Autarkie, welches nach dem russischen Überfall auf die Ukraine vor allem in Europa an politischem Gewicht gewonnen habe. Forderungen der Industrie nach wettbewerbsfähigen Energiekosten seien der dritte wichtige Treiber für die von den Gestehungskosten sehr vorteilhafte Energiequelle Wind. Zahlreiche Initiativen wie der "Inflation Reduction Act" (IRA) in den USA, der europäische "Green Deal" und das deutsche "Wind-an-Land-Gesetz" würden die massive politische Unterstützung der Windenergie belegen.Eine visible Margenverbesserung dürfte bei einem stabil negativen Working Capital und geringem Investitionsbedarf in den kommenden Jahren wieder für attraktive Free Cashflows sorgen. Mit EV/Umsatz 2023 von 0,4x biete das Bewertungsniveau bei verbesserter Profitabilität nach Erachten des Analysten viel Potenzial. Die politischen Rahmenbedingungen für nachhaltiges Wachstum seien ebenfalls gegeben.Mit dem Anlageurteil "kaufen" und einem DCF-basierten Kursziel von 14,00 Euro nimmt Christian Bruns, Analyst der Montega AG, den MDAX-Wert in die Coverage auf. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link