Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,12 EUR +5,75% (12.02.2024, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,946 EUR +4,65% (12.02.2024, 09:14)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA (nicht aktiv), Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.02.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Nordex habe am Montag vorläufige Zahlen präsentiert. Diese seien gemischt ausgefallen und hätten Licht und Schatten gezeigt, entsprechend zeige sich die Nordex-Aktie im frühen Handel quasi unverändert. Vor allem bei der Profitabilität würden die dringend notwendigen Fortschritte nach wie vor auf sich warten lassen.Der Umsatz sei im vergangenen Jahr 2023 von 5,7 auf knapp 6,5 Mrd. Euro geklettert. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) habe Nordex knapp die Gewinnzone erreicht und ein Plus von zwei Mio. Euro verzeichnet - nach minus 244 Mio. Euro im Vorjahr.Der Erlös habe damit über den Prognosen der Analysten gelegen. Die EBITDA-Marge von entsprechend null Prozent habe zwar im Rahmen der vom Unternehmen ausgegebenen Prognose gelegen. Jedoch hätten Experten hier etwas mehr erwartet. Endgültige Zahlen und eine Prognose für 2024 sollten am 29. Februar publiziert werden. WKN A3CMNS ) aus Dänemark, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: