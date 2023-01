ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (16.01.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse der HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.Der Sprung über die 38-Wochen-Linie (akt. bei 10,47 EUR) und die damit verbundene Bodenbildung sei im November vergangenen Jahres eines der Kernargumente für eine nachhaltige Trendwende bei der Nordex-Aktie gewesen. Mit dem Bruch des Abwärtstrends seit 2021 (akt. bei 12,35 EUR) sowie der Rückeroberung des langfristigen Durchschnitts der letzten 200 Wochen (akt. bei 13,62 EUR) seien jüngst weitere ähnlich bedeutende Long-Signale gefolgt. Die Richtung stimme also, zumal auch die meisten Indikatoren (z. B. RSL, MACD) grünes Licht signalisieren würden. Eine Fortsetzung des Aufwärtstrends seit Mitte Oktober stelle deshalb das realistischste Szenario dar. Bei 15,30 EUR wäre das kalkulatorische Kursziel - abgeleitet aus dem eingangs beschriebenen Doppelboden - ausgeschöpft. Danach würden die horizontalen Hürden bei rund 17 EUR das nächste Anlaufziel abstecken. Die beschriebenen neuen Ausbruchssignale würden Anlegern darüber hinaus die Möglichkeit geben, den Stop-Loss auf das Niveau der o. g. langfristigen Glättungslinie nachzuziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 16.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,73 EUR +0,07% (16.01.2023, 08:54)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:14,64 EUR -0,85% (13.01.2023, 17:35)