ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (22.11.2022/ac/a/t)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nordex-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) charttechnisch unter die Lupe.Seit April 2021 habe die Nordex-Aktie mit charttechnischem Gegenwind zu kämpfen gehabt. Doch das könnte sich jetzt ändern, denn die beiden Tiefs des Jahres 2022 bei 6,97 EUR und 7,23 EUR würden einen klassischen Doppelboden bilden. Der Spurt über den Kreuzwiderstand aus der 38-Wochen-Linie (akt. bei 11,05 EUR) sowie verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten bei rund 11,50 EUR schließe nun die untere Umkehr ab. Rückenwind erhalte der beschriebene Ausbruch derzeit von Seiten diverser Indikatoren. Hervorheben möchten die Analysten die Bodenbildung und den Abwärtstrendbruch im Verlauf der Relativen Stärke (Levy). Zuvor habe der Trendfolger bereits positive Divergenzen ausgeprägt. Das Anschlusspotenzial aus der Trendwendeformation lasse sich auf rund 4 EUR taxieren. Auf dem Weg zum Ausschöpfen dieses Kurspotenzials definiere die Kombination aus dem Abwärtstrend seit April 2021 und der langfristigen Glättung der letzten 200 Wochen (akt. bei 13,30/13,54 EUR) ein markantes Etappenziel. Die kürzerfristige 38-Wochen-Linie biete sich indes als Absicherung für neue Long-Positionen an. Ein solch engmaschiger Stop-Loss gewährleiste gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 22.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,70 EUR +1,04% (22.11.2022, 08:29)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,59 EUR -1,19% (21.11.2022, 17:36)