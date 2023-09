Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,335 EUR -4,13% (07.09.2023, 16:49)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,245 EUR -4,48% (07.09.2023, 16:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.09.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Durch die milliardenschweren Abschreibungen des dänischen Offshore-Wind-Spezialisten Ørsted in der vergangenen Woche habe sich die ohnehin verhaltene Stimmung in der gesamten Windbranche noch einmal deutlich verschlechtert. Mit einem Minus von rund fünf Prozent zähle etwa Nordex auch am Donnerstag einmal mehr zu den größten Verlierern im MDAX.Ørsted, Siemens Energy, Nordex und Co würden am Donnerstag erneut kräftig an Boden verlieren. Anleger hätten ihr Vertrauen in Windaktien aktuell komplett verloren, es werde schwierig, dieses zurückzugewinnen. Obwohl Nordex selbst bei Offshore-Wind nicht tätig sei und sogar die Hoffnung bestehe, dass angesichts der gefallenen Rohstoffpreise und höherer durchschnittlicher Verkaufspreise der eigenen Turbinen die Marge steigen könnte, befinde sich die Aktie in Sippenhaft.Die Bären hätten das Ruder übernommen, kurzzeitig schien die Nordex-Aktie sogar erstmals seit November 2022 wieder in den einstelligen Bereich zu fallen. Knapp oberhalb der 10-Euro-Marke habe der Abverkauf zunächst zwar gestoppt. Dennoch sei das Chartbild natürlich schwer angeschlagen, die miese Branchenstimmung bleibe ein großer Belastungsfaktor.Wer bereits investiert ist, beachtet weiter den Stopp bei 10,00 Euro, der bislang noch nicht erreicht wurde, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: