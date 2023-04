unter folgendem Link.



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (01.04.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF) unter die Lupe.Mit dem Ausblick für 2023 habe der Windkraftanlagenbauer am Freitag einmal mehr enttäuscht. Auch im laufenden Jahr könnte operativ erneut ein Verlust anfallen. Das habe an der Börse für Enttäuschung gesorgt und die Nordex-Aktie unter Druck gesetzt. Inzwischen hätten sich auch die ersten Experten dazu geäußert.Nordex habe die vorläufigen Zahlen bestätigt, so Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Der Ausblick entspreche zwar seinen Erwartungen. Allerdings habe es negativ überrascht, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise beim Auftragseingang im Schlussquartal gleich geblieben seien, während die Wettbewerber höhere Preise erzielt hätten. Seine Einstufung laute dennoch weiter "buy", das Kursziel liege bei 16 Euro.Goldman-Sachs-Analyst Ajay Patel dagegen habe von einem schwächer als erwarteten Ausblick für 2023 gesprochen. Sein Votum laute entsprechend "neutral". Den fairen Wert sehe er bei 14,70 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU