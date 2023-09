Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,985 EUR +5,27% (14.09.2023, 15:54)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,935 EUR +4,92% (14.09.2023, 15:37)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.09.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den guten Nachrichten am Mittwoch bleibe die Stimmung in der Windbranche weiter gut. Die Hoffnung auf Unterstützung der EU sowie ein neuer Auftrag der BayWa würden dem Turbinenbauer Nordex ein sattes Kursplus von rund 6 Prozent bescheren. Im freundlichen Marktumfeld führe die Aktie den MDAX an.Der Münchener Mischkonzern BayWa setze beim Bau eines Windparks in Spanien auf die Turbinen von Nordex. BayWa habe einen Auftrag zur Lieferung und Errichtung von 24 Turbinen erteilt, habe Nordex am Donnerstag in Hamburg mitgeteilt. Der Vertrag umfasse auch die Wartung der Anlagen für 25 Jahre. Ab Sommer nächsten Jahres sollten die Anlagen mit einer installierten Leistung von 5,9 Megawatt errichtet werden, die Inbetriebnahme sei im Frühjahr 2025 geplant. Den Park in Nordspanien entwickele BayWa gemeinsam mit dem spanischen Unternehmen CEAR.Die von Nordex bisher in den spanischen Markt verkaufte Leistung summiere sich laut dem Vertriebschef für Spanien, Francisco Cejuda, auf 3,8 Gigawatt. Davon seien 3,18 Gigawatt in Betrieb, der Rest befände sich im Bau, habe er gesagt. Mit einem Anteil von 45 Prozent sei Nordex vergangenes Jahr Absatzmarktführer in Spanien gewesen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link