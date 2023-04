Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,805 EUR -0,13% (13.04.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,725 EUR -0,09% (12.04.2023)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (13.04.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Ein schwacher Ausblick für das laufende Jahr und die Ausgabe einer neuen Wandelanleihe hätten die Nordex-Aktie zuletzt unter Druck gesetzt. Am Donnerstag habe es nun aber wieder einmal gute Nachrichten vom Turbinenbauer gegeben: Der Auftragseingang sei im ersten Quartal zwar rückläufig gewesen, doch die Verkaufspreise seien gestiegen.Nordex habe in den ersten drei Monaten 2023 Auftragseingänge über 177 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 1.021 Megawatt (MW) verzeichnet. Im Vorjahr seien es noch 1.165 MW gewesen. Die Bestellungen seien dabei allesamt aus Europa gekommen - größte Märkte seien Estland, Deutschland und Litauen gewesen. Positiv: Der durchschnittliche Verkaufspreis je MW Leistung sei von 0,78 Millionen Euro je MW auf 0,90 Millionen Euro je MW geklettert."Im ersten Quartal des Jahres haben wir einen soliden Auftragseingang in unserem Kernmarkt Europa erhalten und stießen dabei vor allem im Baltikum auf eine gute Nachfrage", habe sich Nordex-CEO José Luis Blanco gezeigt. "Das freut mich sehr, denn es zeigt, dass unsere Turbinen in verschiedenen geographischen Gebieten einen Beitrag zur sauberen Energieerzeugung liefern können."Bis dahin drängt sich ein Kauf nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link