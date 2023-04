Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,52 EUR +0,30% (14.04.2023, 14:26)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,51 EUR +0,09% (14.04.2023, 14:11)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.04.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem die Nordex-Aktie bereits am Donnerstag nach den Zahlen zu den Aufträgen und Verkaufspreisen im ersten Quartal gefallen sei, gebe sie auch am Freitag erneut nach. Höhere Verkaufspreise würden dem Markt nach den schwachen Ausblick zuletzt offenbar nicht ausreichen, um für eine Trendwende bei der Aktie zu sorgen.Die Zahlen zeugten von einer weiterhin soliden Preisgestaltung bei Nordex, habe Jefferies-Analyst, Constantin Hesse, in einer ersten Reaktion gelobt. Angesichts der niedrigeren Rohstoffkosten sorge dies auch mit Blick auf die Preisdisziplin für eine gewisse Beruhigung. Sein Kursziel laute 16 Euro und liege damit rund 40 Prozent über dem aktuellen Niveau. Entsprechend laute das Votum "buy".Non 0,78 Millionen Euro je Megawatt im Vorjahr sei der durchschnittliche Verkaufspreis im ersten Quartal auf 0,90 Millionen Euro gestiegen. Höhere Verkaufspreise seien die Voraussetzung dafür, dass sich die schwachen Margen des Turbinenbauers endlich verbessern würden. Nach den zahlreichen Verlustquartalen zuletzt und einem schwachen Ausblick für das laufende Jahr würden viele Anleger offenbar dennoch zweifeln, dass dies ausreiche, um nachhaltig profitabel zu wirtschaften. Da würden auch die weiter vollen Auftragsbücher nicht helfen.Bis dahin drängt sich ein Kauf der Aktie nicht auf, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex SE in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link