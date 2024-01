Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (22.01.2024/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Bereits in den vergangenen Tagen habe sich die Nordex-Aktie äußerst schwach präsentiert. Zu Wochenbeginn setze sich die Talfahrt fort, der MDAX-Titel falle unter die 9-Euro-Marke auf ein neues 52-Wochen-Tief. Ausschlaggebend für den Rücksetzer sei ein Downgrade durch das Bankhaus Metzler, bei dem auch das Kursziel deutlich gesenkt worden sei.Fallende Energiepreise würden den Umsatzpool, aus dem Unternehmen wie Nordex schöpfen könnten, kleiner machen, so Analyst Guido Hoymann. Die Kunden seien nun in einer besseren Verhandlungsposition, weshalb er die Erwartungen an eine Margenerholung nach unten geschraubt habe. Hoymann sehe auf Basis seiner Schätzungen nun kein deutliches Aufwärtspotenzial mehr für die Aktie.Der Experte habe sein Kursziel für die Nordex-Aktie von 14,50 auf 9,10 Euro gekürzt. Zudem habe er den MDAX-Titel von "buy" auf "hold" abgestuft. Am Markt komme das entsprechend schlecht an, die Aktie verliere drei Prozent und sei als MDAX-Schlusslicht auf ein neues Tief gefallen.Anleger warten im Vorfeld ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: