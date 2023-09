ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (20.09.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld habe am Mittwoch auch die Nordex-Aktie wieder zugelegt. Der deutsche Turbinenbauer habe sich mittlerweile rund 20% von den Tiefs nach dem Ørsted-Schock gelöst und notiere im Bereich der 12-Euro-Marke. Neben der möglichen Unterstützung durch die EU komme auch die anhaltend gute Auftragslage bei den Anlegern gut an. Der spanische Versorger Ibereólica Renovables habe für zwei Windparks insgesamt elf Turbinen des Typs N155/5.X mit einem Volumen von insgesamt fast 60 Megawatt bei Nordex bestellt.Die Stimmung bei Nordex habe sich in den vergangenen Tagen deutlich gebessert. Einen nachhaltigen Befreiungsschlag werde es aber erst geben, wenn sich die Entwicklung auch in höheren Margen widerspiegele. Bis dahin bleibe die Nordex-Aktie v.a. für Trader interessant, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.09.2023)Börsenplätze Nordex-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:12,03 EUR +1,09% (20.09.2023, 21:03)XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:11,97 EUR +1,23% (20.09.2023, 17:35)