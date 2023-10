Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (12.10.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Bereits in den vergangenen Tagen habe sich die Aktie von Nordex im freundlicheren Marktumfeld von den Tiefs unterhalb der 10-Euro-Marke gelöst. Nun habe der Turbinenbauer die Auftragszahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Das Wachstum sei stark, die Zahlen könnten kurzfristig neue Impulse für die Aktie bringen.Im dritten Quartal habe Nordex Aufträge für 365 Turbinen mit einer Leistung von insgesamt 2,2 Gigawatt erhalten. Im Vorjahr seien es lediglich 277 Anlagen mit einer Leistung von 1,4 Gigawatt gewesen. Rückläufig sei allerdings der durchschnittliche Verkaufspreis gewesen, der von 0,9 Millionen Euro je Megawatt auf 0,79 Millionen Euro zurückgegangen sei. Als Grund dafür habe Nordex den regionalen Mix genannt.Insgesamt habe Nordex seinen Auftragseingang in den ersten drei Quartalen im Vergleich zu 2022 um 10,6 Prozent auf 4,9 Gigawatt steigern können. Vor allem in Europa und Lateinamerika sei die Nachfrage laut Konzernchef José Luis Blanco gut gewesen."Im dritten Quartal hat das Auftrags-Momentum wie erwartet spürbar zugenommen und wir konnten den Auftragseingang deutlich steigern, und dies in einem stabilen Preis- und Kostenumfeld", so Blanco. "Dabei erweisen sich unsere Produkte erneut als sehr wettbewerbsfähig, vor allem in Europa und Lateinamerika. Unser Schwerpunkt liegt auch weiterhin auf der effizienten Abwicklung unseres hohen Auftragsbestands."Anleger bleiben jetzt vorerst an der Seitenlinie, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link