Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,108 EUR +1,88% (07.07.2022, 10:09)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

8,15 EUR +3,66% (07.07.2022, 09:57)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 39 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 8.600 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Markt-anforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (07.07.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld gehöre Nordex nach den deutlichen Verlusten zuletzt nun wieder einmal zu den stärksten Aktien an der deutschen Börse. Schwung würden dem Turbinenherstellers die Auftragszahlen zum abgelaufenen Quartal verleihen, die am Donnerstag vorgelegt worden seien.In Q2 sei der Auftragseingang bei Nordex um 19,7 Prozent auf 1,84 Gigawatt gestiegen. Die effizienteren und margenstärkeren Delta4000-Turbinen hätten bereits 93 Prozent der neuen Aufträge ausgemacht."Im zweiten Quartal konnten wir erneut von unserer starken Marktposition in Europa profitieren. Jedoch verbuchten wir auch außerhalb Europas eine sehr hohe Nachfrage nach unserer Delta4000-Baureihe und erzielten hier einen Auftragseingang von rund 780 Megawatt", habe sich CEO José Luis Blanco zufrieden gezeigt. "Wir starten mit einem Auftragseingang von rund drei Gigawatt im ersten Halbjahr gestärkt in die zweite Jahreshälfte."Darüber hinaus habe das TecDAX-Unternehmen am Mittwoch zwei neue Aufträge aus Finnland vermeldet. Insgesamt würden zehn Turbinen mit einem Volumen von 59 Megawatt an eine Tochter von Falck Renewables geliefert. Hinzu kämen Service-Verträge über je zehn Jahre. Errichtet würden die Parks ab Sommer 2023.Anleger warten weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link