Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,22 EUR +1,14% (15.01.2024, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

10,16 EUR +1,09% (15.01.2024, 09:26)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (15.01.2024/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Nachrichtenlage bei Nordex bleibe weiter gut. Nach den zahlreichen neuen Aufträgen in der vergangenen Woche habe der Konzern nun die Auftragsentwicklung im deutschen Heimatmarkt 2023 bekannt gegeben - und die sei gut ausgefallen. Die Nordex-Aktie lege im frühen Handel weiter zu und notiere über der 10-Euro-Marke.In Deutschland habe das TecDAX-Unternehmen den Auftragseingang um gut 36 Prozent von 1,1 Gigawatt auf 1,5 Gigawatt gesteigert. 262 Windturbinen seien dabei nachgefragt worden. Nordex habe betont, dass die politischen Maßnahmen zur Beschleunigung des Onshore-Wind-Ausbaus nun Wirkung zeigen würden.Nordex habe auch bei den viermal im Jahr stattfindenden Ausschreibungen der Bundesnetzagentur Projekte mit insgesamt 1,8 Gigawatt für sich verbuchen können. Damit habe der Konzern 30 Prozent der Zuschläge erhalten. Der Konzern selbst bezeichne dies als "solide Basis, auf der Nordex die Rolle als Entwickler und Lieferant hocheffizienter Windenergieanlagen in einem der weltweit bedeutendsten Märkte kontinuierlich weiter ausbauen kann".An der Börse würden die Zahlen gut ankommen. Lange habe gerade der deutsche Markt beim Windausbau Sorge gemacht, nun ziehe die Auftragslage wieder an. Die Bücher bei Nordex seien damit weiter gut gefüllt. Entscheidend sei aber, dass auch die Profitabilität wieder besser werde. Erst dann dürfte die Nordex-Aktie auch nachhaltig nach oben klettern.Anleger sollten deshalb die Zahlen am 29. Februar genau im Blick behalten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Vorerst bleibe der dänische Konkurrent Vestas ( ISIN DK0061539921 WKN A3CMNS ) der Favorit des AKTIONÄR. (Analyse vom 15.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: