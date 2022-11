XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

9,512 EUR +2,65% (02.11.2022, 11:23)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (02.11.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.

Nach der starken Erholung der vergangenen Wochen schnaufe die Nordex-Aktie aktuell wieder durch. Der Sprung zurück zu zweistelligen Kursen gelinge vorerst nicht. Am Mittwoch melde der deutsche Turbinenbauer zwar wieder einmal einen neuen Auftrag. Nordex liefere 16 Turbinen für einen 48-Megawatt-Windpark von Wind Energia im Südosten Polens. Diese sollten ab Sommer 2023 errichtet und Ende 2023 in Betrieb genommen werden. Zu dem Auftrag gehöre auch ein Premium-Service über 20 Jahre.

Schwache Zahlen und ein gesenkter Ausblick des dänischen Konkurrenten Vestas würden aber belasten. Im freundlicheren Marktumfeld habe die Nordex-Aktie zuletzt zugelegt. Das Margenproblem sei aber noch immer nicht gelöst, wie Vestas untermauert habe. Spannend werde, ob Nordex selbst am 14. November bessere Zahlen liefern könne. Bis dahin sollten Anleger an der Seitenlinie bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.11.2022)