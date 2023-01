Börsenplätze Nordex-Aktie:



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (18.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Die Aufwärtsbewegung bei Nordex setze sich am Mittwoch weiter fort. Erstmals seit April 2022 notiere die Aktie des Turbinenbauers wieder über der 15-Euro-Marke. Neue Zahlen würden derweil zeigen, dass auch der deutsche Heimatmarkt wieder eine bedeutendere Rolle einnehme - Nordex zeige sich hier sehr stark.Laut Angaben der Fachagentur Windenergie habe Nordex 2022 den Spitzenplatz unter den Herstellern von Onshore-Turbinen (an Land) in Deutschland belegt. 173 Turbinen mit einer Leistung von insgesamt 769 Megawatt seien demnach in Betrieb genommen worden. Im Vorjahr seien es lediglich 285 Megawatt gewesen. Nordex habe den Marktanteil damit von 14,8 auf 32 Prozent gesteigert. Insgesamt sei der Brutto-Zubau an Windkapazitäten in Deutschland 2022 zum Vorjahr um fast 25 Prozent auf 2.405 Megawatt gestiegen."Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir uns in den vergangenen Jahren bei den Installationen in Deutschland kontinuierlich in der Spitzengruppe der Hersteller nach oben gearbeitet haben und nun erstmals Marktführer sind", zeige sich Karsten Brüggemann, Vice President Region Central bei Nordex, zufrieden mit der Entwicklung. Das ist ein Beweis für die Leistungsfähigkeit unserer Technologie, die für den deutschen Markt hervorragend geeignet ist und die Energiewende voranbringt, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Spekulative Anleger setzen weiter darauf, dass die Trendwende bei den Margen gelingt, und greifen zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Nordex-Aktie. (Analyse vom 18.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link