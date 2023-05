Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,61 EUR +3,06% (26.05.2023, 09:07)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,215 EUR -0,75% (25.05.2023, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.05.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zu den stärksten Werten im MDAX zähle am Freitag im frühen Handel die Nordex-Aktie. Der Turbinenbauer habe sich bereits in den vergangenen Wochen von den Tiefs knapp oberhalb der 10-Euro-Marke gelöst und profitiere nun von einer optimistischen Studie der Société Générale, die jetzt wieder zum Einstieg rate.Analyst Rajesh Singla habe vor allem die stabilisierten Lieferketten gelobt. Dadurch steige das Vertrauen in eine positive Gewinnentwicklung. Singla sehe nun ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis und gerade für 2025 noch Spielraum nach oben bei den Schätzungen. Das Kursziel des Experten laute unverändert 16 Euro. Nach der schwachen Kursentwicklung 2023 habe er die Einstufung aber von "hold" auf "buy" angehoben. Auf dem aktuellen Niveau sehe Singla damit ein Potenzial von rund 40 Prozent.Am Markt wachse die Zuversicht, dass den Turbinenbauern der Turnaround bei den Margen gelinge. Doch Nordex habe in der Vergangenheit oft enttäuscht und müsse erst untermauern, dass tatsächlich profitabler gearbeitet werden könne. Anleger könnten weiter die Ruhe bewahren und abwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nordex-Aktie: