Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,115 EUR -1,91% (26.01.2023, 20:57)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,20 EUR -0,49% (26.01.2023, 17:35)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (26.01.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Lange Zeit hätten die Turbinenbauer nicht von der Green-Tech-Euphorie an den Börsen profitieren können. Zu schwer hätten Margenprobleme und rote Zahlen auf den Kursen gelastet. Doch seit einigen Wochen hätten die Aktien von Nordex, Vestas ( ISIN DK0061539921 WKN A3CMNS ) und der Siemens Gamesa -Mutter Siemens Energy deutlich angezogen.Die Société Générale habe nun ihre Einschätzungen überarbeitet. Nach der starken Kurserholung seit Mitte Oktober 2022 halte Analyst Rajesh Singla die Nordex-Aktie inzwischen für ausreichend bewertet. Das Bewertungsniveau sei nun ähnlich dem des dänischen Wettbewerbers Vestas. Da Vestas über ein erstklassiges Dienstleistungssegment verfüge, sei dies aber nicht gerechtfertigt. Deshalb ziehe der Experte nun Vestas vor.Für Vestas habe Singla das Kursziel von 170 auf 220 Dänische Kronen gehoben - das seien umgerechnet 29,60 Euro. Die Einstufung habe er jedoch auf "hold" belassen. Nordex habe er derweil von "buy" auf ebenfalls "hold" heruntergestuft, das Kursziel habe er jedoch von 12 auf 16 Euro angehoben."Der Aktionär" bleibe bei Siemens Energy vorsichtiger. Auch nach der Komplettübernahme von Siemens Gamesa müssten die hausgemachten Probleme erst gelöst werden. Bis dahin würden Nordex und Vestas die spannenderen Aktien bleiben. Nordex ist dabei die spekulativere Wahl, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link