Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,26 EUR +0,13% (14.11.2023, 09:11)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,27 EUR +1,85% (14.11.2023, 09:02)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat mehr als 43 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeitende. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6.X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.11.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am heutigen Dienstag habe der Turbinenbauer Nordex seine Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal veröffentlicht. Die gute Nachricht: Der Konzern habe erneut im operativen Geschäft schwarze Zahlen geschrieben und den Verlust unter dem Strich verringert. Die Aktie lege im frühen Handel etwas zu und löse sich damit weiter von den Tiefs.Der operative Gewinn (EBITDA) habe im dritten Quartal 48 Millionen Euro betragen - nach einem Verlust von 27 Millionen Euro im Vorjahr. Es sei bereits das zweite Quartal in Folge gewesen, in dem der chronisch ertragsschwache Windkonzern einen operativen Gewinn eingefahren habe. Aufgrund des schwachen Jahresauftakts stehe nach drei Quartalen allerdings nach wie vor ein operatives Minus von 67 Millionen Euro zu Buche, was einer EBITDA-Marge von minus 1,5 Prozent entspreche. Vor einem Jahr seien es noch minus 5,2 Prozent gewesen.Der Umsatz habe im dritten Quartal wie im Vorjahr 1,7 Milliarden Euro betagen. Unter dem Strich stehe nach neun Monaten nun ein Verlust von 334 Millionen Euro zu Buche - nach 372 Millionen Euro im Vorjahr. Die Prognose für das Gesamtjahr sei bestätigt worden. Ein Wermutstropfen sei, dass der durchschnittliche Verkaufspreis je Megawatt Leistung mit 0,79 Millionen Euro leicht unter dem Wert des ersten Halbjahres gelegen habe.Nordex schreibe zwar operativ schwarze Zahlen, dennoch sei der Weg hin zu höheren Margen nach wie vor weit. Zudem sei beim durchschnittlichen Verkaufspreis noch Luft nach oben. Die Aktie habe sich zuletzt zwar etwas erholt. Wer auf eine weitere Erholung der Turbinenbauer setzen will, sollte aber den dänischen Marktführer Vestas ( ISIN DK0061539921 WKN A3CMNS ) bevorzugen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link