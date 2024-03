Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,715 EUR -2,42% (13.03.2024, 15:28)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

11,79 EUR -2,16% (13.03.2024, 15:10)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Sektor:

Energie



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA (nicht aktiv), Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (14.03.2024/ac/a/t)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Shortseller Arrowstreet Capital, Limited Partnership hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Nordex SE kräftig gekürzt:Der Rückzug der Leerverkäufer von Arrowstreet Capital, Limited Partnership aus ihrem Engagement in den Aktien des Windanlagenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, Nasdaq OTC-Symbol: NRDXF) gewinnt an Dynamik.Die Finanzprofis von Arrowstreet Capital, Limited Partnership mit Sitz in Boston, Massachusetts, USA, haben am 13.03.2024 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Nordex SE-Aktien von 0,67% auf 0,59% reduziert.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Nordex SE-Aktien:1,20% D.E. Shaw & Co. (London), LLP (17.11.2023)0,74% Qube Research & Technologies Limited (11.03.2024)0,70% Marshall Wace LLP (11.03.2024)0,59% Arrowstreet Capital, Limited Partnership (13.03.2024)0,56% JPMorgan Asset Management (UK) Ltd (21.02.2024)Börsenplätze Nordex-Aktie: