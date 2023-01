Börsenplätze Nordex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,555 EUR -1,26% (17.01.2023, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Nordex-Aktie:

14,575 EUR -1,25% (17.01.2023, 09:10)



ISIN Nordex-Aktie:

DE000A0D6554



WKN Nordex-Aktie:

A0D655



Ticker-Symbol Nordex-Aktie:

NDX1



NASDAQ OTC-Symbol Nordex-Aktie:

NRDXF



Kurzprofil Nordex SE:



Die Nordex-Gruppe (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hat über 41 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von etwa EUR 5,4 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. (17.01.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nordex-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Turbinenbauers Nordex SE (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe am Dienstag Zahlen zum Auftragseingang im vergangenen Jahr gemeldet. Dieser sei im Vergleich zum Vorjahr zwar rückläufig gewesen, dennoch stimme die Entwicklung und die Bücher seien weiter prall gefüllt. Die Nordex-Aktie reagiere im frühen Handel derweil kaum auf die Zahlen.Insgesamt habe sich der Auftragseingang 2022 auf 1.235 Turbinen mit einer Gesamtleistung von 6,33 Gigawatt belaufen. 2021 seien es noch 1.636 Anlagen mit einer Kapazität von 7,95 Gigawatt gewesen - allerdings sei darin auch ein Großauftrag über ein Gigawatt aus Australien enthalten gewesen.Auf das vierte Quartal blicke der Turbinenbauer ebenfalls zufrieden zurück. Mit einer Leistung von 1,9 Gigawatt sei der Auftragseingang aber auch hier dem Vorjahreswert von 3,3 Gigawatt hinterhergehinkt. Wichtig sei vor allem aber auch, dass Nordex-Chef José Luis Blanco betont habe, dass in Q4 höhere Turbinenpreise als im Vorjahr erzielt worden seien.Spekulativ orientierte Anleger greifen zu, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link